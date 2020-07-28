Стерненко заявил, что в его деле и в деле Шеремета фигурируют одни и те же следователи и прокуроры

28 июля, 2020, 16:36

Сергей Стерненко сообщил, что по его делу об умышленном убийстве нападавшего и по делу убийства Павла Шеремета были одни и те же следователи и прокуроры

Об этом активист Сергей Стерненко написал в Facebook.

"Дело Шеремета и дело против меня фабриковали одни и те же люди! На днях кто-то в комментах спросил а не те же следователи полиции фабриковали дело против меня, что и следователи по делу Шеремета", - заявил активист.

Он отметил, что сравнил документы по делу Шеремета и свому собственному и нашел одних и тех же следователей.

"Мы сравнили выдержки из ЕРДР за 2019 год (как раз тогда происходили наибольшие фальсификации) по моему делу, и по делу Шеремета. В обоих делах были одни и те же следователи: Соцкий, Гуменюк, Шеремета, Катынский, Катиснький, Подоляк, Бирко, Лучинская", - подчеркнул активист.

По словам Стерненко, именно эти следователи отмазывали его нападавших (то же сейчас делает и Венедиктова) и хотели обвинить в убийстве.

"Даже некоторые прокуроры по делам совпадают: Лукашенко и Грицай", - добавил Сергей Стерненко.

Активист добавил выдержки дел:

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.

Сергея Стерненко подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, отчего тот вскоре умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды. Другой нападающий скрылся с места преступления и скрывался.

Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одном из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.

25 июня Сергей Стерненко заявил, что следствие по делу о якобы умышленном убийствео при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.

3 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста Сергею Стерненко.

27 июля Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение дела активиста Сергея Стерненко

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