Стало известно, когда состоится бой UFC Хабиб - Гетжи
28 июля, 2020, 16:45
24 октября состоится бой между чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гетжи
Об этом сообщает CNN.
По информации источника, бой состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби на UFC 254.
31-летний Хабиб Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 28-ми поединках в ММА. У 31-летнего Гетжи 22 победы и 2 поражения.
Бой Хабиб - Гетжи был запланирован на 19 сентября на UFC 253, но был отменен из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.
- 3 июля в Москве умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
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