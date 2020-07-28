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Espreso.tvСпортСтало известно, когда состоится бой UFC Хабиб - Гетжи

Стало известно, когда состоится бой UFC Хабиб - Гетжи


фото: Getty Images
24 октября состоится бой между чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гетжи

Об этом сообщает CNN.

По информации источника, бой состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби на UFC 254.

31-летний Хабиб Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 28-ми поединках в ММА. У 31-летнего Гетжи 22 победы и 2 поражения.

Бой Хабиб - Гетжи был запланирован на 19 сентября на UFC 253, но был отменен из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

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