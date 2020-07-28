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Espreso.tvЭкономикаRyanair с октября будет летать из Одессы в Грецию и Испанию

Ryanair с октября будет летать из Одессы в Грецию и Испанию


фото: reuters
Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал запуск рейсов из Одессы в Афины и Барселону с октября

Об этом пишет Экономическая Правда.

Согласно сообщению, Ryanair анонсировал запуск в октябре 2020 года 2 новых рейсов из Одессы - в Афины (Греция) и Барселону (Испания) в рамках зимнего расписания.

Отмечается, что рейсы будут выполняться один и два раза в неделю соответственно.

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