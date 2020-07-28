Ryanair с октября будет летать из Одессы в Грецию и Испанию
28 июля, 2020, 12:31
Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал запуск рейсов из Одессы в Афины и Барселону с октября
Об этом пишет Экономическая Правда.
Согласно сообщению, Ryanair анонсировал запуск в октябре 2020 года 2 новых рейсов из Одессы - в Афины (Греция) и Барселону (Испания) в рамках зимнего расписания.
Отмечается, что рейсы будут выполняться один и два раза в неделю соответственно.
- Напомним, в начале июля авиакомпания Ryanair анонсировала запуск еще пяти маршрутов в 2021 году между Украиной и Италией.
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