Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения на транзитные перевозки из Украины, - Мининфраструктуры
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Согласно сообщению, Министерство транспорта, инфраструктуры и связи Румынии передало 8 тыс. дополнительных разрешений для украинских автоперевозчиков на 2020 год, которые в ближайшее время будут доступны для оформления.
Отмечается, что из 8 тыс. разрешений украинские перевозчики получат 3 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок и 5 тыс. - для транзитных перевозок.
Кроме того, 4 711 дополнительных разрешений Республики Польша доставлены в Посольство Украины в Варшаве и в ближайшее время будут доставлены в Украину. Из них, в частности, универсальных разрешений Евро-3 - 2 817, Евро-4 - 452 и Евро-5 - 1 442.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия либерализация международных грузовых перевозок и обеспечение украинских перевозчиков достаточным количеством разрешений является приоритетом Министерства инфраструктуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-