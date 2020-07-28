Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения на транзитные перевозки из Украины, - Мининфраструктуры

28 июля, 2020, 17:16

Румыния и Польша передали дополнительные разрешения на транзитные грузовые автоперевозки из Украины

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, Министерство транспорта, инфраструктуры и связи Румынии передало 8 тыс. дополнительных разрешений для украинских автоперевозчиков на 2020 год, которые в ближайшее время будут доступны для оформления.

Отмечается, что из 8 тыс. разрешений украинские перевозчики получат 3 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок и 5 тыс. - для транзитных перевозок.

Кроме того, 4 711 дополнительных разрешений Республики Польша доставлены в Посольство Украины в Варшаве и в ближайшее время будут доставлены в Украину. Из них, в частности, универсальных разрешений Евро-3 - 2 817, Евро-4 - 452 и Евро-5 - 1 442.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия либерализация международных грузовых перевозок и обеспечение украинских перевозчиков достаточным количеством разрешений является приоритетом Министерства инфраструктуры.

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