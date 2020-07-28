 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаРумыния и Польша выдали дополнительные разрешения на транзитные перевозки из Украины, - Мининфраструктуры

Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения на транзитные перевозки из Украины, - Мининфраструктуры


фото: reuters
Румыния и Польша передали дополнительные разрешения на транзитные грузовые автоперевозки из Украины

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, Министерство транспорта, инфраструктуры и связи Румынии передало 8 тыс. дополнительных разрешений для украинских автоперевозчиков на 2020 год, которые в ближайшее время будут доступны для оформления.

Отмечается, что из 8 тыс. разрешений украинские перевозчики получат 3 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок и 5 тыс. - для транзитных перевозок.

Кроме того, 4 711 дополнительных разрешений Республики Польша доставлены в Посольство Украины в Варшаве и в ближайшее время будут доставлены в Украину. Из них, в частности, универсальных разрешений Евро-3 - 2 817, Евро-4 - 452 и Евро-5 - 1 442.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия либерализация международных грузовых перевозок и обеспечение украинских перевозчиков достаточным количеством разрешений является приоритетом Министерства инфраструктуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать