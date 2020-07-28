"Является нарушением международного права": ЕС отреагировал на строительство российских военных кораблей в Керчи

28 июля, 2020, 19:44

Европейский Союз считает, что закладка двух боевых кораблей на судостроительном предприятии в Керчи является нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и свидетельством милитаризации Крыма РФ

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних действий.

"Продолжающиеся усилия Российской Федерации подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, сопровождающиеся дальнейшими попытками насильственной интеграции незаконно аннексированного Крыма и Севастополя к России, являются нарушением международного права. Недавняя церемония по случаю закладки двух штурмовых кораблей в Керчи является еще одним очевидным шагом в продолжении милитаризации полуострова, что оказывает существенное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одной причиной для беспокойства для Евросоюза являются ограничения свободы движения для граждан Украины в Крым и обратно.

"Доступ к материковой Украине и право на возвращение в места проживания должны быть обеспечены безусловно и не должны требовать наличия российских паспортов. Европейский Союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного законодательства на Крымском полуострове. Европейский Союз является непреклонным в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

20 июля на заводе "Залив" в городе Керчь, на оккупированном Россией Крымском полуострове, состоялась церемония закладки корпусов двух десантных кораблей-вертолетоносцев. Путин прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ России.

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