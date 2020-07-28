 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМир"Является нарушением международного права": ЕС отреагировал на строительство российских военных кораблей в Керчи

"Является нарушением международного права": ЕС отреагировал на строительство российских военных кораблей в Керчи

Европейский Союз считает, что закладка двух боевых кораблей на судостроительном предприятии в Керчи является нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и свидетельством милитаризации Крыма РФ

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних действий.

"Продолжающиеся усилия Российской Федерации подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, сопровождающиеся дальнейшими попытками насильственной интеграции незаконно аннексированного Крыма и Севастополя к России, являются нарушением международного права. Недавняя церемония по случаю закладки двух штурмовых кораблей в Керчи является еще одним очевидным шагом в продолжении милитаризации полуострова, что оказывает существенное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одной причиной для беспокойства для Евросоюза являются ограничения свободы движения для граждан Украины в Крым и обратно.

"Доступ к материковой Украине и право на возвращение в места проживания должны быть обеспечены безусловно и не должны требовать наличия российских паспортов. Европейский Союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного законодательства на Крымском полуострове. Европейский Союз является непреклонным в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

  • 20 июля на заводе "Залив" в городе Керчь, на оккупированном Россией Крымском полуострове, состоялась церемония закладки корпусов двух десантных кораблей-вертолетоносцев. Путин прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать