"Все останется на месте": Шмыгаль заявил, что укрупнение районов не приведет к сокращению объектов социнфраструктуры
28 июля, 2020, 16:47
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что реформа районов в сторону уменьшения количества районов не приведет к сокращению объектов социальной инфраструктуры
Об этом он заявил во время брифинга на Полтавщине, передает Укринформ.
"Ничего закрываться не будет, все объекты социальной инфраструктуры будут находиться там, где и находятся. Укрупнение районов - это лишь изменение административных границ и подчинения... Все останется на месте", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что одной из целей деятельности правительства является приближение соцуслуг к людям.
- Верховная Рада приняла постановление №3650 о создании и ликвидации районов.
- Нардеп фракции "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что после принятия реформы районов для граждан Украины изменится то, что в громадах станет больше денег, полномочий и возможностей на саморазвитие.
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