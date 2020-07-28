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Espreso.tvОбщество"Все останется на месте": Шмыгаль заявил, что укрупнение районов не приведет к сокращению объектов социнфраструктуры

"Все останется на месте": Шмыгаль заявил, что укрупнение районов не приведет к сокращению объектов социнфраструктуры


фото: reuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что реформа районов в сторону уменьшения количества районов не приведет к сокращению объектов социальной инфраструктуры

Об этом он заявил во время брифинга на Полтавщине, передает Укринформ.

"Ничего закрываться не будет, все объекты социальной инфраструктуры будут находиться там, где и находятся. Укрупнение районов - это лишь изменение административных границ и подчинения... Все останется на месте", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что одной из целей деятельности правительства является приближение соцуслуг к людям.

  • Верховная Рада приняла постановление №3650 о создании и ликвидации районов.
  • Нардеп фракции "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что после принятия реформы районов для граждан Украины изменится то, что в громадах станет больше денег, полномочий и возможностей на саморазвитие.

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