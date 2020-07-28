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Espreso.tvОбщество"Россия не посредник, а сторона конфликта": генсек Европейской службы внешних дел о войне на Донбассе

"Россия не посредник, а сторона конфликта": генсек Европейской службы внешних дел о войне на Донбассе

В ЕС заявили, что Россия должна стать частью решения, если хочет, чтобы ЕС снял санкции

Об этом заявил генеральный секретарь Европейской службы внешних дел Энрике Мора во время онлайн-дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock, передает РБК-Украина.

"Для нас понятна роль России. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона", - сообщил он.

Мора отметил, что "позиция ЕС остается неизменной до тех пор, пока мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе ".

Он также добавил, что, несмотря на нарушение режима тишины, на Донбассе не были зафиксированы человеческие жертвы, так что можно считать, что договоренность "более-менее работает".

  • Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.
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