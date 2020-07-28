"Перемирие" на Донбассе: Резников заявил, что ВСУ могут открывать огонь и даже выйти из договоренностей

28 июля, 2020, 21:16

Согласно новым договоренностям ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе о полном прекращении огня Вооруженные силы Украины не лишены права вести огонь, если речь идет о самозащите

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-дискуссии о безопасности и политических вызовах минского мирного процесса и нормандского формата, передает УНИАН .

"На сегодняшний день я бы хотел успокоить критиков этого перемирия, что якобы украинская армия лишена права вести огонь. Это не так. Я хочу напомнить всем нормы международного права, начиная от Устава ООН - статья 51 - четко дает право любой стране на самозащиту, на самооборону, чем по сути Украине и пользуется с начала военной агрессии со стороны Российской Федерации", - отметил Резников.

Вице-премьер напомнил о статье 40 Гаагской конвенции 1907 года.

"Эта конвенция регулирует законы и обычаи ведения войны. В статье 40 этой конвенции достаточно четко сформулировано, что в случае нарушения перемирия одной из сторон другая сторона имеет право на выход из этого перемирия до возобновления боевых действий", - отметил Резников .

По его словам, Украина будет делать все ради выполнения Минских соглашений с пониманием того, что ключевой задачей является безопасная реинтеграция оккупированных территорий. Резников также отметил, что уже много раз провозглашалось перемирие на Донбассе, но не соблюдалось.

"Все мероприятия и все процессы, которые будут происходить, не должны нести угрозу территориальной целостности Украины и ее суверенитету, и унитарному построению государства. Многие критики сегодня утверждают, что было уже не одно перемирие объявлено в течение шести лет, и они не выполнялись и не соблюдались. Да, действительно, это правда. И мы смотрим очень внимательно на то, как будет происходить соблюдения договоренностей, которые состоялись в Трехсторонней контактной группе на прошлой неделе, и мы понимаем, что это еще одна попытка, еще один шанс дать Минским соглашениям сработать", - подчеркнул вице-премьер .

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.

Оккупанты трижды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня".

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников отметил, что Россия не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, но знает, что несет за это ответственность.

Резников заявил, что несмотря на обстрелы с начала перемирия, в общем режим прекращения выполняется.

По состоянию на 17:45 28 июля российские оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции из гранатомета под н.п. Шумы.

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