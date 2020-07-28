"Перемирие" на Донбассе: Резников заявил, что ВСУ могут открывать огонь и даже выйти из договоренностей
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-дискуссии о безопасности и политических вызовах минского мирного процесса и нормандского формата, передает УНИАН .
"На сегодняшний день я бы хотел успокоить критиков этого перемирия, что якобы украинская армия лишена права вести огонь. Это не так. Я хочу напомнить всем нормы международного права, начиная от Устава ООН - статья 51 - четко дает право любой стране на самозащиту, на самооборону, чем по сути Украине и пользуется с начала военной агрессии со стороны Российской Федерации", - отметил Резников.
Вице-премьер напомнил о статье 40 Гаагской конвенции 1907 года.
"Эта конвенция регулирует законы и обычаи ведения войны. В статье 40 этой конвенции достаточно четко сформулировано, что в случае нарушения перемирия одной из сторон другая сторона имеет право на выход из этого перемирия до возобновления боевых действий", - отметил Резников .
По его словам, Украина будет делать все ради выполнения Минских соглашений с пониманием того, что ключевой задачей является безопасная реинтеграция оккупированных территорий. Резников также отметил, что уже много раз провозглашалось перемирие на Донбассе, но не соблюдалось.
"Все мероприятия и все процессы, которые будут происходить, не должны нести угрозу территориальной целостности Украины и ее суверенитету, и унитарному построению государства. Многие критики сегодня утверждают, что было уже не одно перемирие объявлено в течение шести лет, и они не выполнялись и не соблюдались. Да, действительно, это правда. И мы смотрим очень внимательно на то, как будет происходить соблюдения договоренностей, которые состоялись в Трехсторонней контактной группе на прошлой неделе, и мы понимаем, что это еще одна попытка, еще один шанс дать Минским соглашениям сработать", - подчеркнул вице-премьер .
- Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.
- Оккупанты трижды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня".
- Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников отметил, что Россия не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, но знает, что несет за это ответственность.
- Резников заявил, что несмотря на обстрелы с начала перемирия, в общем режим прекращения выполняется.
- По состоянию на 17:45 28 июля российские оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции из гранатомета под н.п. Шумы.
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