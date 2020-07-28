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Espreso.tvЭкономика"Кормят "завтраками": НСЗУ не заключила ни одного договора о повышенных тарифах на экстренную медицинскую помощь, - Степанов

"Кормят "завтраками": НСЗУ не заключила ни одного договора о повышенных тарифах на экстренную медицинскую помощь, - Степанов


фото: 24tv
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, НСЗУ до сих пор не заключила ни одного договора о повышенных тарифах на экстренную медицинскую помощь, хотя МЗ добилось увеличения финансирования этого направления на 40%

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, по состоянию на утро 28 июля Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не заключила с медицинскими учреждениями ни одного договора о повышенных тарифах на экстренную медицинскую помощь.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это недопустимо, поскольку МЗ добилось увеличения с 1 июля финансирования экстренной медицинской помощи на 40%.

"Они считают, что допустимо придумывать отговорки и не заключать договоров, кормить "завтраками" - мол, "завтра все сделаем". Я думаю, что в течение ближайшей недели мы заставим их заключить договора и перечислить повышенные тарифы экстренной медицинской помощи. Она очень нуждается в этих средств ", - отметил Степанов.

В пресс-службе также отметили, что глава министерства дал поручение исправить ситуацию в течение недели.

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