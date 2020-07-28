"Челси" начал переговоры с самым дорогим голкипером мира
28 июля, 2020, 14:45
Лондонский "Челси" намерен приобрести вратаря мадридского "Атлетико" Яна Облака
Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.
Руководство английского клуба уже начали переговоры с агентом 27-летнего словенца. Контракт Яна Облака с "Атлетико" рассчитан до июня 2023 года. Ориентировочная трансферная стоимость вратаря составляет 80 млн евро.
Альтернативным вариантом усиления позиции голкипера есть вратарь нидерландского "Аякса" Андре Онана, трансферная стоимость которого составляет 36 млн евро.
В нынешнем сезоне Облак провел 48 матчей, 22 из них "на ноль". На счету Онаны 39 матчей и 15 "сухих".
#Chelsea Nicolò Schira (@NicoSchira) July 27, 2020
- 10 июня сообщалось, что " Челси" намерен подписать хавбека немецкого "Байера" Кая Хаверца за 80 млн евро.
- 7 июля сообщалось, что руководство лондонского "Челси" готово платить полузащитнику леверкузенского "Байера" Каю Хаверцу зарплату в размере 8 млн евро в год.
- 22 июля сообщалось, что "Челси" и испанская "Барселона" обсуждают возможный обмен вратарями .
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