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Espreso.tvСпорт"Челси" начал переговоры с самым дорогим голкипером мира

"Челси" начал переговоры с самым дорогим голкипером мира


фото: Getty Images
Лондонский "Челси" намерен приобрести вратаря мадридского "Атлетико" Яна Облака

Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.

Руководство английского клуба уже начали переговоры с агентом 27-летнего словенца. Контракт Яна Облака с "Атлетико" рассчитан до июня 2023 года. Ориентировочная трансферная стоимость вратаря составляет 80 млн евро.

Альтернативным вариантом усиления позиции голкипера есть вратарь нидерландского "Аякса" Андре Онана, трансферная стоимость которого составляет 36 млн евро.

В нынешнем сезоне Облак провел 48 матчей, 22 из них "на ноль". На счету Онаны 39 матчей и 15 "сухих".

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