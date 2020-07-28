"Быть и видеть" во Львове. Рецепт от IlonaDesign, как выжить в современном мире

28 июля, 2020, 14:24

С сегодняшнего дня и до 23 августа во львовской галерее "Зеленая софа" работает новая выставка ToBe & ToSee - акварелей художницы из Днепра Илоны Кузнецовой (IlonaDesign)

Речь идет о ее десятилетнем исследовании в области изобразительного искусства, самоощущения и человеческих отношений.

Как рассказала "Еспресо.Захид" художественный куратор галереи Олеся Домарадзкая, несколько ранее "Зеленая софа" презентовала выставку акварелей мужа Илоны Кузнецовой, виртуоза-акварелиста Всеволода Шарко. И вот - на более широкую общественность - новое небудничное знакомство.

"IlonaDesign - минималист, но какая сильная эмоция, настрой, резонанс между человеком и миром, - подчеркивает Олеся Домарадзкая. - То, что эта художница, графическая дизайнер, архитектор и совладелица мастерской IlonaDesignArt делает, сейчас, когда города и скопления людей несут подсознательную угрозу , особенно привлекает. Так уж накладывается на общее настроение потребности единения с природой ".

Фото: из архива "Зеленой дивана"

Интересно, что Илона Кузнецова, как утверждает сама, работает над созданием индивидуального стиля, как симбиоза визуального опыта различных культур через призму украинского мировоззрения. Примечательно, что "Зеленая софа" впервые представляет выставку картин, созданных исключительно под современный интерьер. Как и то, что впервые здесь открыли выставку без присутствия автора.