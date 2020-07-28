 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультура"БЕZ Обмежень", MÉLOVIN и другие звезды выступят во Львовской опере. Без зрителей

"БЕZ Обмежень", MÉLOVIN и другие звезды выступят во Львовской опере. Без зрителей

Национальный проект "Українська пісня/Ukrainian Song Project", который покажут на всю страну в День Независимости, снимут во Львове, на сцене Львовской оперы. Съемки будут проходить без зрителей

Соответствующее решение приняли из-за пандемии коронавируса, - сообщили организаторы.

Львов решился провести масштабное музыкальное событие - Национальный проект "Українська пісня/Ukrainian Song Project". Ранее планировалось, что пятая, юбилейная, "Українська пісня" состоится 15 августа на "Арене Львов". Поэтому организаторы имели два выхода: либо отменить событие, либо найти для него новый формат. В конце концов решили, что из-за пандемии и карантина грандиозный проект в этом году состоится как спецпроект. Поэтому 13 августа он пройдет на сцене Львовской оперы в формате телесъёмки и без зрителей в зале.

В тот день свои самые популярные новые хиты исполнят звездные хедлайнеры "БЕZ Обмежень", MÉLOVIN, Сергей Бабкин, Злата Огневич, Артем Пивоваров, Мята, Grohotsky и другие артисты. Традиционно на одну сцену с ТОП-звездами выйдут новые имена - в этом году это будет пятеро финалистов конкурсного отбора "Української пісні". Ведь, несмотря на смену формата, цель Национального проекта "Українська пісня/Ukrainian Song Project" остается неизменной: поиск и популяризация молодых артистов из разных городов Украины, а также поддержка и продвижение украиноязычной музыки в Украине и в мире. Нынешние победители отбора - Shy, EDGAR & EMMA, JANE, Vidverto i Uliana Royce.

Ежегодно в оргкомитет Ukrainian Song Project поступает более 300 заявок от молодых артистов и групп, лучшие из них получают шанс выступить вместе с известными украинскими артистами на грандиозной сцене во время большого стадионного концерта перед многотысячной аудиторией.

Зато 5-летие "Українська пісня/Ukrainian Song Project" отпразднует через год. Уже известны дата и место - 14 августа 2021 года на "Арене Львов".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать