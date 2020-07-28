"БЕZ Обмежень", MÉLOVIN и другие звезды выступят во Львовской опере. Без зрителей

28 июля, 2020, 17:28

Национальный проект "Українська пісня/Ukrainian Song Project", который покажут на всю страну в День Независимости, снимут во Львове, на сцене Львовской оперы. Съемки будут проходить без зрителей

Соответствующее решение приняли из-за пандемии коронавируса, - сообщили организаторы.

Львов решился провести масштабное музыкальное событие - Национальный проект "Українська пісня/Ukrainian Song Project". Ранее планировалось, что пятая, юбилейная, "Українська пісня" состоится 15 августа на "Арене Львов". Поэтому организаторы имели два выхода: либо отменить событие, либо найти для него новый формат. В конце концов решили, что из-за пандемии и карантина грандиозный проект в этом году состоится как спецпроект. Поэтому 13 августа он пройдет на сцене Львовской оперы в формате телесъёмки и без зрителей в зале.

В тот день свои самые популярные новые хиты исполнят звездные хедлайнеры "БЕZ Обмежень", MÉLOVIN, Сергей Бабкин, Злата Огневич, Артем Пивоваров, Мята, Grohotsky и другие артисты. Традиционно на одну сцену с ТОП-звездами выйдут новые имена - в этом году это будет пятеро финалистов конкурсного отбора "Української пісні". Ведь, несмотря на смену формата, цель Национального проекта "Українська пісня/Ukrainian Song Project" остается неизменной: поиск и популяризация молодых артистов из разных городов Украины, а также поддержка и продвижение украиноязычной музыки в Украине и в мире. Нынешние победители отбора - Shy, EDGAR & EMMA, JANE, Vidverto i Uliana Royce.

Ежегодно в оргкомитет Ukrainian Song Project поступает более 300 заявок от молодых артистов и групп, лучшие из них получают шанс выступить вместе с известными украинскими артистами на грандиозной сцене во время большого стадионного концерта перед многотысячной аудиторией.

Зато 5-летие "Українська пісня/Ukrainian Song Project" отпразднует через год. Уже известны дата и место - 14 августа 2021 года на "Арене Львов".