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Espreso.tvСпортПрезидент испанского топ-клуба отказался продавать самого дорогого голкипера мира

Президент испанского топ-клуба отказался продавать самого дорогого голкипера мира


фото: Getty Images
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал интерес лондонского "Челси" к Яну Облаку

Об этом сообщает AS .

Сересо считает Облаку лучшим на своей позиции.

"Я всегда говорил, что Облак - лучший в мире вратарь. Меня не удивляет, что много сильных клубов заинтересованы в его подписании. У Облака есть контракт с нами, он наш игрок, точка. На данный момент - ему нет равных на его позиции", - сказал Сересо.

Руководство английского "Челси" уже начало переговоры с агентом 27-летнего словенца. Контракт Яна Облака с "Атлетико" рассчитан до июня 2023 года. Ориентировочная трансферная стоимость вратаря составляет 80 млн евро.

В нынешнем сезоне Облак провел 48 матчей, 22 из них "на ноль".

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