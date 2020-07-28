Полиция установила личности нападавших, которые обстреляли авто активиста в Одесской области

28 июля, 2020, 20:40

28 июля полиция задержала нападавших, которые обстреляли авто общественного активиста из Одессы Дмитрия Ганула

Об успешном завершении операции "Перехват" сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

В полиции отметили, что по состоянию на 17:30 автомобили, на которых передвигались участники стрельбы возле с. Визирка, обнаружены и изъяты. Специальная полицейская операция "Перехват" завершена.

При осмотре задержанных в одном из автомобилей полицейские обнаружили и изъяли травматический пистолет.

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"Сейчас все участники происшествия установлены. Все они - жители города Южный в возрасте от 25-ти до 31 года. В рамках начатого по факту хулиганства уголовного производства решается вопрос об их задержании", - отрапортовали в полиции.

Видео - Нацполиция:

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