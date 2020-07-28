Подсолнечные поля Волыни поразила редкая опасная болезнь

28 июля, 2020, 14:35

В 2020 году на Волыни впервые зафиксировали перерождение трубчатых цветков в листовые пластинки в середине корзины - филодию

В частности ее обнаружили в Гороховском, Луцком и Локачинском районах, сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Волынской области.

В более широком понимании филодиямы могут быть названы любые отклонения развития растений, когда определенные органы (например, части цветка) превращаются в листья.

Оценить масштаб распространения болезни на сегодня сложно из-за того, что подсолнечник начинает цвести. Есть две основные причины образования филодиив подсолнечника. Первая - стресс (различной этиологии), вторая - заражение фитоплазмы.

Однако второй источник заражения вряд ли, поскольку посевы подсолнечника обрабатывали инсектицидами системного действия. Поэтому специалисты предпочитают версии неинфекционной природы возникновения этого явления, которому предшествовали неблагоприятные и стрессовые условия развития растений до начала цветения, резкие колебания дневных и ночных температур, гербицидный стресс и др.

По словам ученых, пока надежных и проверенных методов лечения болезни нет.