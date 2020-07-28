 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПодсолнечные поля Волыни поразила редкая опасная болезнь

Подсолнечные поля Волыни поразила редкая опасная болезнь


фото: voldpss.gov.ua
В 2020 году на Волыни впервые зафиксировали перерождение трубчатых цветков в листовые пластинки в середине корзины - филодию

В частности ее обнаружили в Гороховском, Луцком и Локачинском районах, сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Волынской области.

В более широком понимании филодиямы могут быть названы любые отклонения развития растений, когда определенные органы (например, части цветка) превращаются в листья.

Оценить масштаб распространения болезни на сегодня сложно из-за того, что подсолнечник начинает цвести. Есть две основные причины образования филодиив подсолнечника. Первая - стресс (различной этиологии), вторая - заражение фитоплазмы.
Однако второй источник заражения вряд ли, поскольку посевы подсолнечника обрабатывали инсектицидами системного действия. Поэтому специалисты предпочитают версии неинфекционной природы возникновения этого явления, которому предшествовали неблагоприятные и стрессовые условия развития растений до начала цветения, резкие колебания дневных и ночных температур, гербицидный стресс и др.

По словам ученых, пока надежных и проверенных методов лечения болезни нет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать