Почти 100 подписей: в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Степанова

28 июля, 2020, 12:00

Депутаты зарегистрировали проект постановления об увольнении министра здравоохранения Степанова

Соответствующий проект постановления размещен на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что соответствующий документ: 27 июля был передан на рассмотрение руководства Рады.

Как сообщила пресс-служба партии "Голос" в Facebook, инициативу поддержали почти четверть парламента - 96 народных депутатов.

"В парламенте уже зарегистрировали постановление об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения. И под ней подписались около ста депутатов из почти всех фракций", - говорится в сообщении.

По словам депутата партии "Голос" Ольги Стефанишиной, Степанов не пригоден к выполнению должностных обязанностей.

"Он продемонстрировал некомпетентность и профессиональную небрежность. Поэтому он должен уйти. Ведь людям Януковича не место в украинской власти", - цитирует пресс-служба слова Стефанишиной.

Так, в "Голосе" отметили, что Минздрав под руководством Степанова до сих пор не внедрил масштабное тестирование на коронавирус, а также нерационально перерасходует государственные средства, покупая защитные костюмы вдвое дороже рыночной цены. Кроме того, добавили в пресс-службе, Степанов блокирует госзакупки лекарств, из-за чего дефицит препаратов украинцы могут почувствовать уже осенью.

"Призываем правительство прекратить играть здоровьем и жизнью граждан. А парламент призываем не сомневаться и наконец уволить Степанова. Тем более, что соответствующее постановление благодаря "Голосу" уже готово к рассмотрению", - отметили в пресс-службе.

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