Почему конца света - не бывает? Из "Буковой Земли" Марии Матиос создадут перформансы

28 июля, 2020, 16:21

В Черновцах будут говорить о последнем романе Марии Матиос

Четыре цикличных перформанса по роману Марии Матиос "Букова Земля" (который издало издательство А-БA-БA-ГА-ЛА-МА-ГА и впервые представило в прошлом году на Форуме издателей во Львове) пройдут в Черновцах 31 июля, 2, 5 и 7 августа . На последней писательницу, которая писала этот роман почти десять лет, ожидают лично. Об этом сообщает корреспондент "Еспресо.Захид".

Речь идет о темах, затронутыех в романе "Букова Земля", который называют пронзительной, глубокой и вызывающей сагой длиной в 225 лет, пропущенной через перекрестные истории пяти семей разного общественного уровня и статуса, а также исторических персонажей, так или иначе связанных с Буковиной. Роман-панорама с географией от крошечного буковинского хутора Сирук до Вены, Берлина, Бухареста, Москвы и Берна в обрамлении особого сюжета из Станицы Луганской 2014 года затрагивает ряд важных проблем. Говоря о людях Буковины, писательница одновременно говорит и о всем мире. Таким образом, поскольку охватить все сразу - невозможно, в Черновцах решили сосредоточиться на отдельных моментах. К примеру, почему война оставляет после себя или седых или мертвых? Откуда прорастает сердце Буковой Земли? И почему конца света - не бывает...

Идею и структуру тематических блоков всего цикла разработали писательница, кандидат филологических наук Инга Кейван и историк, редактор Юрий Черней. Над концептуальным решением работает творческий коллектив центра культуры Буковины в тесном сотрудничестве с культурно-художественным и научным сообществами города. Режиссировать перформанс будет Любовь Добровольская. Сценаристка - кандидат филологических наук, писательница, сотрудница Буковинского центра культуры и искусства Иванна Стефюк (Олещук). Мероприятие организуют при поддержке общественной организации "Единая Альтернатива".