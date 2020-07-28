 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПервый трансфер Луческу: "Динамо" совершит самую дорогую покупку за последние 5 лет

Первый трансфер Луческу: "Динамо" совершит самую дорогую покупку за последние 5 лет


фото: Getty Images
Киевское "Динамо" готово заплатить 8 млн евро за защитника стамбульского "Галатасарая" Маркао

Об этом сообщает Fanatik.

Бразильский центрбэк может стать первым трансфером киевского "Динамо" при Мирче Луческу. "Галатасарай" требует 8 млн евро за Маркао.

Последний раз киевляне платили больше 8-ми млн евро за одного игрока в 2015 году. Тогда парагвайский полузащитник Гонсалес перешел в "Динамо" из швейцарского "Базеля" за 9,4 млн евро.

24-летний защитник перешел в "Галатасарай" в январе 2019 года из португальского "Шавеша" за 4 млн евро. В текущем сезоне провел 39 матчей, а результативными действиями не отличался.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать