Первый трансфер Луческу: "Динамо" совершит самую дорогую покупку за последние 5 лет

28 июля, 2020, 16:16

Киевское "Динамо" готово заплатить 8 млн евро за защитника стамбульского "Галатасарая" Маркао

Об этом сообщает Fanatik.

Бразильский центрбэк может стать первым трансфером киевского "Динамо" при Мирче Луческу. "Галатасарай" требует 8 млн евро за Маркао.

Последний раз киевляне платили больше 8-ми млн евро за одного игрока в 2015 году. Тогда парагвайский полузащитник Гонсалес перешел в "Динамо" из швейцарского "Базеля" за 9,4 млн евро.

24-летний защитник перешел в "Галатасарай" в январе 2019 года из португальского "Шавеша" за 4 млн евро. В текущем сезоне провел 39 матчей, а результативными действиями не отличался.

27 июля сообщалось, что центральный защитник турецкого "Галатасарая" Маркао может перейти в киевское "Динамо" .