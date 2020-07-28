Первый трансфер Луческу: "Динамо" совершит самую дорогую покупку за последние 5 лет
28 июля, 2020, 16:16
Киевское "Динамо" готово заплатить 8 млн евро за защитника стамбульского "Галатасарая" Маркао
Об этом сообщает Fanatik.
Бразильский центрбэк может стать первым трансфером киевского "Динамо" при Мирче Луческу. "Галатасарай" требует 8 млн евро за Маркао.
Последний раз киевляне платили больше 8-ми млн евро за одного игрока в 2015 году. Тогда парагвайский полузащитник Гонсалес перешел в "Динамо" из швейцарского "Базеля" за 9,4 млн евро.
24-летний защитник перешел в "Галатасарай" в январе 2019 года из португальского "Шавеша" за 4 млн евро. В текущем сезоне провел 39 матчей, а результативными действиями не отличался.
- 27 июля сообщалось, что центральный защитник турецкого "Галатасарая" Маркао может перейти в киевское "Динамо" .
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