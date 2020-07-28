 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПандемия: Google позволил большинству своих работников еще год работать дома

Пандемия: Google позволил большинству своих работников еще год работать дома


фото: DW
Из-за пандемии коронавируса интернет-гигант Google позволил большинству своих работников работать дома в июле 2021 года

Об этом в понедельник, 27 июля, в письме к сотрудникам компании сообщил ее руководитель Сундар Пичай, информирует DW .

"Чтобы предоставить работникам возможность планировать заранее, мы продолжаем нашу глобальную добровольную работу из дома до 30 июня 2021 года для позиций, которые не требуют пребывания в офисе", - говорится в письме.

Это может касаться около 200 тысяч сотрудников и подрядчиков Google по всему миру.

  • Ранее Twitter заявил, что на неопределенный срок позволит всем работникам продолжать работать удаленно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать