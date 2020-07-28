Пандемия: Google позволил большинству своих работников еще год работать дома

28 июля, 2020, 07:52

Из-за пандемии коронавируса интернет-гигант Google позволил большинству своих работников работать дома в июле 2021 года

Об этом в понедельник, 27 июля, в письме к сотрудникам компании сообщил ее руководитель Сундар Пичай, информирует DW .

"Чтобы предоставить работникам возможность планировать заранее, мы продолжаем нашу глобальную добровольную работу из дома до 30 июня 2021 года для позиций, которые не требуют пребывания в офисе", - говорится в письме.

Это может касаться около 200 тысяч сотрудников и подрядчиков Google по всему миру.

Ранее Twitter заявил, что на неопределенный срок позволит всем работникам продолжать работать удаленно.