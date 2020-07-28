Отечественная сеть АЗК заявляет о попытке рейдерского захвата

28 июля, 2020, 08:00

Руководство сети заявляет о давлении с 2018 года

Руководство компании "Мотто Трейдинг", которая управляет сетью автозаправочных комплексов "Мотто", заявляет о попытке рейдерского захвата. По словам адвокатов, с использованием поддельных доверенностей, документов представители одной из оффшорных компаний заключают сделки и пытаются сменить руководство. В сообщники привлекают государственных регистраторов, не гнушаются даже подделкой решений судов.

"Меняются владельцы, отчуждаются корпоративные права. Все это происходит незаконно. К большому сожалению, несмотря на то, что следствие и экспертиза установили, что компания индийская "Аруд" является подставной, Министерство юстиции принимает от нее жалобы. Хотя сроки их представления уже давно всплыли", - заявляет адвокат, представитель компании "Мотт Трейдинг" Денис Мацкевич.

Директор "Фриз Оил Групп", которая входит в состав участников 20 обществ - владельцев 63 АЗС, Кирилл Белошицкий опровергает распространенную в СМИ информацию, что за его компанией стоят чиновники Януковича. По его словам, владельцами являются исключительно те субъекты, которые указаны в открытых государственных реестрах.

"Все реестры являются открытыми и публичными. Информация о том, кому принадлежит та или иная компания, на сегодняшний день является публичной. Вы можете спокойно открыть реестр и посмотреть. Взять хронологию работы компании, изменение частников, кто ее утвердил, кто в ней работает - все это видно ", - говорит директор компании "Фриз Ойл Групп" Кирилл Белошицкий.

Нынешние владельцы сети "Мотто" опасаются, что Минюст, после того как принял жалобу от компании "Аруд", может подыграть рейдерам. И от этого пострадает имидж Украины. Потерять работу рискуют 2,5 тысячи работников. А бюджет недополучит многомиллионные платежи.