Оккупанты на Донбассе снова нарушили режим тишины, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара, передает Еспресо.TV.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет ", - сказал пресофицер.

По словам Шаравары, утром противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Шумов из подствольного гранатомета.

Сейчас подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые провокационные действия противника.

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