Оккупанты на Донбассе снова нарушили режим тишины, потерь нет, - Минобороны
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара, передает Еспресо.TV.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет ", - сказал пресофицер.
По словам Шаравары, утром противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Шумов из подствольного гранатомета.
Сейчас подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые провокационные действия противника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-