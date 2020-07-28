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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе снова нарушили режим тишины, потерь нет, - Минобороны

Оккупанты на Донбассе снова нарушили режим тишины, потерь нет, - Минобороны


фото: reuters
Российские оккупационные войска с начала суток 28 июля один раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара, передает Еспресо.TV.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет ", - сказал пресофицер.

По словам Шаравары, утром противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Шумов из подствольного гранатомета.

Сейчас подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые провокационные действия противника.

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