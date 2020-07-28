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Espreso.tvОбществоОГПУ открыл дела об участии граждан нескольких стран в войне на Донбассе на стороне России

ОГПУ открыл дела об участии граждан нескольких стран в войне на Донбассе на стороне России

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия не менее 15 граждан нескольких стран в вооруженном конфликте против Украины в составе вооруженных формирований России

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"С 2014 года по настоящее время не менее 3 граждан Кыргызской Республики, 5 граждан Боснии и Герцеговины и 7 граждан Федеративной Республики Бразилия участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных, не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

По данным ОГПУ, иностранные наемники служили в частности в так называемых 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот" и в частной военной компании "Вагнер".

"Согласно ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года", - отметили в ОГПУ.

Производство открыто по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе непредусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В ОГПУ напомнили, что ранее уже регистрировали уголовные производства по фактам участия 20 французов и чилийца в вооруженном конфликте против Украины.

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