Официальный курс: евро снова дорожает
28 июля, 2020, 09:12
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 28 июля 2020 года на отметке 27,7571 грн/$
Об этом говорится на сайте НБУ .
По состоянию на 27 июля курс составлял 27,76 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 28 июля установлен на уровне 32,60 грн / евро. По состоянию на 27 июля курс составлял 32,22 грн / евро.
На наличном рынке 28 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,58, продают - по 27,68 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,30 грн / $, продажи - в пределах 27,64-28,50 грн / $.
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