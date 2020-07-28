Не коронавирусом единым. На Буковине зафиксировали более полутысячи больных гепатитом В или С

28 июля, 2020, 18:14

Более полутысячи жителей Черновицкой области имеют диагноз "хронический вирусный гепатит" В или С

Об этом сообщили в пресс-службе местной облгосадминистрации.

Отмечено, что гепатитом С в области болеет вдвое больше людей, чем гепатитом В (352 против 178).

С начала года на Буковине выявлены еще 17 новых пациентов с гепатитом В и 116 - с гепатитом С.

Заметим, гепатиты B и C - два основных типа вирусного гепатита, которые могут вызвать цирроз и являются причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами. Около 325 млн человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B или вирусом гепатита C.

Гепатит С можно вылечить, тогда как гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Вакцинация формирует иммунитет на 20-30 лет, а иногда - пожизненно.

Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. Так, по информации Минздрава Украины, на 1 мая этого года от вирусного гепатита В было вакцинировано 60 627 детей в возрасте до года, что составляет лишь 19,5% плановых прививок.