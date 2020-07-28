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Espreso.tvОбществоNASA предупредило о приближении к Земле астероида из группы опасных

NASA предупредило о приближении к Земле астероида из группы опасных


фото: reuters
190-метровый астероид приблизится к Земле на 3,2 млн км со скоростью 13,47 км / с

Об этом сообщает nasa's Near-Earth Object (NEO) .

Максимально астероид сблизится с Землей 5 августа. Этот астероид был открыт 14 августа 2009 года.

Его относят к группе "Аполлон" - астероидов, трассы полета которых пересекают орбиту Земли. Такие астероиды считаются потенциально опасными.

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