NASA предупредило о приближении к Земле астероида из группы опасных
28 июля, 2020, 08:41
190-метровый астероид приблизится к Земле на 3,2 млн км со скоростью 13,47 км / с
Об этом сообщает nasa's Near-Earth Object (NEO) .
Максимально астероид сблизится с Землей 5 августа. Этот астероид был открыт 14 августа 2009 года.
Его относят к группе "Аполлон" - астероидов, трассы полета которых пересекают орбиту Земли. Такие астероиды считаются потенциально опасными.
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