НАПК проверит проекты законов о разрешении Укрпочте предоставлять банковские услуги и о защите должников

28 июля, 2020, 10:56

НАПК проверит проекты законов о расширении финансовых услуг Укрпочтой и о защите должников от коллекторов на наличие коррупционных рисков

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предупреждений коррупции (НАПК).

Согласно сообщению, НАПК проведет антикоррупционную экспертизу законопроектов №2788-д "О внесении в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи" и №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

В частности, первый проект закона предлагает разрешить открывать почтовые счета через Укрпочту и оптимизировать ее деятельность, а также создать условия для развития безналичных счетов в Украине.

Проект закона "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" направлен на защиту прав и законных интересов должников от недобросовестных действий субъектов коллекторской деятельности.

"Мониторинг проектов нормативно-правовых актов, который проводит НАПК, обнаружил, что оба законопроекта содержат признаки коррупционных факторов. По ним получена информация об угрозах и возможные нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что НАПК предоставит результаты экспертизы и рекомендации по устранению коррупциогенных факторов соответствующим комитетам Верховной Рады для доработки законопроектов перед вторым чтением.

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