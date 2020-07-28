 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине инфицированным оказался каждый второй из протестированных на коронавирус

На Тернопольщине инфицированным оказался каждый второй из протестированных на коронавирус


фото: reuters
В областном лабораторном центре Тернопольщины за прошедшие сутки провели 101 исследование методом ПЦР. Подтвердились 49 случаев заболевания. То есть, каждый второй оказался инфицированным COVID-19

Среди зараженных - 32 жителя областного центра. Об этом говорится в сообщении Тернопольского горсовета.

Всего в Тернополе количество инфицированных возросло до 740, а в области приближается к 3 тысячам. Как сообщил эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев, в регионе вторую неделю подряд прослеживается подъем заболеваемости.

"Ситуация в области остается сложной. Показатели заболеваемости в регионе превышают показатели по Украине. Мы, к сожалению, регистрируем вспышки с числом пострадавших. Вторую неделю в области имеем тенденцию к росту. Все это дает основания говорить, что эпидемическая ситуация напряженная. В последние дни регистрируем коронавирус среди медицинских работников. Это остается серьезным негативным показателем. Возникает вопрос, каковы причины такой ситуации. Этому способствует нарушение санитарно-эпидемиологических правил, включая требования соблюдения социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, во избежание ненужных контактов".

Вернулся коронавирус и в населенные пункты, где якобы прошла эпидемия. В частности, вчера новые случаи заражения обнаружили в Монастырском и Кременецком районах.

  • Напомним, на Львовщине количество больных COVID-19 превысило 9 тысяч человек.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать