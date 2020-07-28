На Тернопольщине инфицированным оказался каждый второй из протестированных на коронавирус

28 июля, 2020, 16:27

В областном лабораторном центре Тернопольщины за прошедшие сутки провели 101 исследование методом ПЦР. Подтвердились 49 случаев заболевания. То есть, каждый второй оказался инфицированным COVID-19

Среди зараженных - 32 жителя областного центра. Об этом говорится в сообщении Тернопольского горсовета.

Всего в Тернополе количество инфицированных возросло до 740, а в области приближается к 3 тысячам. Как сообщил эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев, в регионе вторую неделю подряд прослеживается подъем заболеваемости.

"Ситуация в области остается сложной. Показатели заболеваемости в регионе превышают показатели по Украине. Мы, к сожалению, регистрируем вспышки с числом пострадавших. Вторую неделю в области имеем тенденцию к росту. Все это дает основания говорить, что эпидемическая ситуация напряженная. В последние дни регистрируем коронавирус среди медицинских работников. Это остается серьезным негативным показателем. Возникает вопрос, каковы причины такой ситуации. Этому способствует нарушение санитарно-эпидемиологических правил, включая требования соблюдения социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, во избежание ненужных контактов".

Вернулся коронавирус и в населенные пункты, где якобы прошла эпидемия. В частности, вчера новые случаи заражения обнаружили в Монастырском и Кременецком районах.