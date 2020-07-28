На Сумщине россиянин незаконно пересек украинскую границу и попросил политического убежища

28 июля, 2020, 16:20

27 июля 45-летний гражданин РФ пересек украино-российскую границу неподалеку КПВВ Юнаковка

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Вчера недалеко от пункта пропуска "Юнаковка", на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек границу с территории РФ в Украину", - говорится в сообщении.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите как беженец. В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется за политические и религиозные взгляды, а потому не мог там больше оставаться.

"Я перешел границу с целью получения в Украине статуса беженца, так как дальнейшее пребывание на территории Российской Федерации я вижу угрожающим моей свободе и физическом состоянию. Ожидаю репрессий в отношении меня со стороны российских властей по политическим мотивам и религиозным", - пояснил нарушитель границы .

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