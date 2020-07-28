 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Львовщине в результате взрыва машины погиб человек

На Львовщине в результате взрыва машины погиб человек

Инцидент произошел на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе

На месте работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовщины, передает "Эспрессо-Запад".

Сегодня, 28 июля, около шести утра на одной из баз отдыха в Мостисском районе взорвался автомобиль "Мицубиши Паджеро". В салоне транспортного средства находился 41-летний львовянин, который скончался на месте.

После полученного сообщения следственно-оперативная группа Мостиского отделения полиции выехала на место инцидента. Сейчас проводят первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать