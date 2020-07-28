На Львовщине в результате взрыва машины погиб человек

28 июля, 2020, 10:16

Инцидент произошел на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе

На месте работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовщины, передает "Эспрессо-Запад".

Сегодня, 28 июля, около шести утра на одной из баз отдыха в Мостисском районе взорвался автомобиль "Мицубиши Паджеро". В салоне транспортного средства находился 41-летний львовянин, который скончался на месте.

После полученного сообщения следственно-оперативная группа Мостиского отделения полиции выехала на место инцидента. Сейчас проводят первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.