На Луганщине обвалилась шахта, погиб горняк
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Луганской области.
"27 июля 2020 года около 15:50 на угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого проходчик получил несовместимые с жизнью телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).
Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз.
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