На Луганщине обвалилась шахта, погиб горняк

28 июля, 2020, 13:42

В Луганской области на шахте "Новодружеская" произошел обвал, в результате чего погиб горняк

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Луганской области.

"27 июля 2020 года около 15:50 на угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого проходчик получил несовместимые с жизнью телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).

Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb