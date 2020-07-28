МЗ разрешит работу детских лагерей в "зеленых" и "желтых" зонах с 1 августа - Степанов

28 июля, 2020, 10:03

Министерство здравоохранения позволит работу детских лагерей в "зеленых" и "желтых" зонах с 1 августа

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

"У нас в "зеленой" и "желтой" зоне когда регион находится, будет разрешена работа с 1 августа детских лагерей. А регионы, которые находятся в оранжевой и в красной, там будет запрещен и прием и работа соответственно детских лагерей", - сказал Степанов.

Степанов также напомнил, что правительство приняло новое постановление о введении адаптивного карантина, в рамках которого Украина разделена на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Отнесение того или иного населенного пункта к определенной зоне происходит по критериям уровня заболеваемости, уровня заполненности больничных мест в регионе, динамики заболевания и тому подобное. В зависимости от зоны в регионе вводятся более мягкие или жесткие ограничения.

Напомним, в конце июля Кабинет министров ввел в Украине адаптивный карантин. Он предусматривает разделение регионов страны на зоны по уровню распространения коронавируса.

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