Мир или капитуляция: народный депутат Валентин Наливайченко в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
28 июля, 2020, 14:06
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Мир или капитуляция? Об очередном перемирии и политических последствиях для президента Зеленского.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с народным депутатом Валентином Наливайченко.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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