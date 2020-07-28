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Espreso.tvЭкономикаМагазин нового формата: в Сумах открыли "Мясомаркет"

Магазин нового формата: в Сумах открыли "Мясомаркет"

В Сумах открыли магазин нового формата - "Мясомаркет". Заведение является частью масштабного проекта агроиндустриального холдинга МХП, одним из объектов сети мясных магазинов

А еще - составной трансформации компании из сырьевой в кулинарную. Сумской "Мясомаркет" - это открытая кухня, широкий ассортимент мяса, бакалея, отдел кулинарии с готовыми блюдами и качественное обслуживание.

"Мясомаркет - это о любви к людям, любви к клиентам, о качественном клиентском сервисе, о новых продуктах. И самое главное - о счастливой хозяйке на кухне. Вместо нее сделали работу машины или люди. Вот об этом наш магазин. Это о любви к людям", - отметил глава правления агрохолдинга МХП Юрий Косюк.

Изюминкой сети есть услуга мясного сомелье. Это - эксперт, который поможет покупателям выбрать нужный продукт и посоветует способы его приготовления. Сумской предприниматель, партнер МХП и основатель проекта "Мясорубка" Максим Сидоренко отмечает: "Сомелье может на доступном языке объяснить клиенту об особенностях различных видов мяса, а еще помогает сделать выбор. Полка в магазине не разговаривает, поэтому консультация эксперта очень ценная ".

Сумской магазин стал вторым открытым учреждением торговой сети нового формата и работает в коллаборации с направлением кулинарии "Мясорубка". Первое заведение заработало семнадцатого июля в городе Ковель. Качество, сервис и эмоция - "три кита", на которых строится успех "Мясомаркета" - отмечают руководители проекта. И добавляют - МХП амбициозные планы по развитию этого формата в Украине.

 

 

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