Киевлянка Влада Ралко "будет образумливать общество" во Львове

28 июля, 2020, 11:16

28 июля сразу в трех локациях Львовской галереи искусств - во Дворце Лозинского, во Дворце Потоцких и в Музее Пинзеля - откроется выставка "Между своим и тем самым" киевской художницы Влады Ралко

Речь идет о работах, созданных с 2002 года до самых современных, представленные в осмотра не хронологически, а миксировано. Тот микс элементов, взятых из реальности, часто творит впечатление фантасмагорического полотна безвременья. И это не шоу или демонстрация а "интимное обращение к каждому из нас".

Организаторы отмечают, что приезд произведений Влады Ралко в музейные учреждения Украины - это особая миссия образумить больное общество. Ведь в основе концепции проекта - обнажение факта "временного согласия", или скорее "преступного сговора по установлению новой политической географии, которая, в свою очередь, оказывает неумолимое постоянное давление, как насилие, должна приобрести черты такой вездесущности, чтобы раствориться в общем правиле жизнь".

"Влада Ралко пытается прорваться к вещам существенным, которые мы могли бы определить как истину, - подчеркивает директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк. - Ралко по-новому открывает и для себя, и для тех, кто имеет глаза, присутствие в нашем человеческом бытии истины, она ре-инстализирует religio, делает эту связь живой, вводит нас в измерения, в которых Его присутствует несомненна, вот-налицо. Таким образом Ралко вырывается сама, но и рвет за собой с просторов профанического, к просторам , где актуализируются вещи существенные - рождение, радость, боль, смерть. И не важно, над какой темой рефлектирует Ралко. Она творит-в-при-сутствии. По крайней мере у меня такое впечатление. Возможно, это интуиция, которая так и останется или чистой спекуляцией, или моим личным видением творчества Ралко. Хотя, если она появилась, то кто, как не Влада Ралко, ее спровоцировала? Поэтому мое убеждение остается - творя-в-при-сутствие, Ралко является одной из ранних пташек, которые возвращают нас лицом к существенной. Она, возможно, сама того в не осознавая, лишает нас сиротства. Жернова истории завершают еще один оборот, трансмодерн возвращается, но с новым философским и художественным языком ".

Выставку "Между своим и тем самым" будут экспонировать во Львовской галерее искусств до 31 августа. Кстати, в прошлом году львовяне уже знакомились с творчеством Влады Ралко во Львовской галерее искусств - тогда в музее Пинзеля (который является структурным подразделением галереи) выставляли "Киевский дневник" художницы - около 400 рисунков, созданных шариковой ручкой и акварелью в период с 2013 по 2016, на темы революции Достоинства, российской агрессии и войны на востоке.