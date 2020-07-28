Кулеба и Чапутович открыли в Варшаве новое помещение посольства Украины

28 июля, 2020, 10:25

В Варшаве состоялось официальное открытие нового помещения посольства Украины в Республике Польша при участии министров иностранных дел двух стран Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича

Об этом сообщает пресс-служба МИД Укпраины.

Новое здание расположено в одном из самых престижных районов Варшавы - Мокотови.

"Это помещение поражает. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за рубежом. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов. Это здание символизирует ту Украину, которую мы строим", - заявил на открытии Дмитрий Кулеба.

Министр особо отметил тот факт, что в новом помещении первым начнет работу именно консульский отдел посольства. По его словам, защита прав и интересов граждан Украины, проживающих, находящихся, учащихся сейчас в Польше, находится среди важнейших приоритетов министерства.

"Хотим и работаем также над тем, чтобы новое здание стало своеобразным культурно-информационным центром и дополнительной площадкой для проведения мероприятий, встреч представителей украинской общины и бизнеса", - добавил он.

Недвижимость на ул. А.Мальчевського, 17 в Варшаве, в которой сейчас расположилось новое помещение посольства, Украина приобрела еще в 2011 году. В январе 2012 года начались ремонтные работы, но уже в апреле 2013 году их пришлось приостановить из-за нехватки финансирования.

В сентябре 2019 строительство возобновилось, а уже в мае этого года польская сторона предоставила официальное разрешение на ввод здания в эксплуатацию.