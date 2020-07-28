 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаКабмин предлагает штрафовать за препятствование проверкам пожарной безопасности, - проект закона

Кабмин предлагает штрафовать за препятствование проверкам пожарной безопасности, - проект закона


фото: dsns.gov.ua
Зарегистрированный в Верховной Раде проект закона предлагает ввести штрафы за препятствование проведению проверок пожарной безопасности

Правительственный проект закона №3931 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности" зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно тексту проекта закона, препятствование деятельности уполномоченных должностных лиц, осуществляющих государственный надзор или контроль в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе проверки, влечет наложение штрафа от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

То же деяние, совершенное повторно после наложения штрафа влечет за собой санкции от 2 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов

Кроме того, согласно документу, полицейские и должностные лица органа государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности получают полномочия составлять протоколы об административном правонарушении.

Отмечается, что правонарушители могут не давать оформить протокол. В связи с этим сотрудникам полиции предлагается разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожарной безопасности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать