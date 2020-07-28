Кабмин предлагает штрафовать за препятствование проверкам пожарной безопасности, - проект закона

28 июля, 2020, 13:42

Зарегистрированный в Верховной Раде проект закона предлагает ввести штрафы за препятствование проведению проверок пожарной безопасности

Правительственный проект закона №3931 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности" зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно тексту проекта закона, препятствование деятельности уполномоченных должностных лиц, осуществляющих государственный надзор или контроль в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе проверки, влечет наложение штрафа от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

То же деяние, совершенное повторно после наложения штрафа влечет за собой санкции от 2 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов

Кроме того, согласно документу, полицейские и должностные лица органа государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности получают полномочия составлять протоколы об административном правонарушении.

Отмечается, что правонарушители могут не давать оформить протокол. В связи с этим сотрудникам полиции предлагается разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожарной безопасности.

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