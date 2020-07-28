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Espreso.tvЭкономикаГосдолг Украины в июне вырос почти на $ 3 млрд, - Минфин

Госдолг Украины в июне вырос почти на $ 3 млрд, - Минфин


фото: reuters
Государственный и гарантированный государством долг в июне составил $85,01 млрд, или 2 269,17 млрд грн

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

По данным Минфина, в июне сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,7 млрд грн, или 2,7%, а долларовом - на $2,89 млрд, или 3,5%.

По состоянию на 30 июня внешний долг составил почти 1,4 трлн грн (60,13% от общей суммы долга), или $51,1 млрд. Внутренний долг составил 904,79 трлн грн (39,87%).

Государственный долг Украины на 30 июня составил более 2 трлн грн, или $75,02 млрд (88,25%). Гарантированный государством долг Украины составлял 266,6 трлн грн (11,75%), или $9,99 млрд.

В пресс-службе отметили, что ключевым фактором влияния на состояние государственного долга были колебания на валютном рынке.

Также отмечается, что в июне Минфин осуществил выплаты 9,9 млрд грн по погашению государственного долга и 9 млрд грн по обслуживанию.

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