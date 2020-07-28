Германия будет тестировать на COVID-19 приезжих из "опасных стран": Украина - в списке
28 июля, 2020, 12:58
Германия ввела обязательное тестирование на COVID-19 приезжих из "опасных стран", среди которых и Украина
Об этом сообщает The Local .
По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, Германия сделает обязательным тестирование на COVID-19 для приезжих с "рискованных регионов".
Так, в список "стран риска" немецкого института общественного здоровья Роберта Коха (RKI) сейчас входит 130 стран мира, среди которых и Украина.
Министр отметил, что тестирование будет обязательным и бесплатным. Его будут проводить в соответствии с законом о защите от инфекционных болезней.
Отмечается, что норма будет введена со следующей недели.
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