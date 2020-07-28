Германия будет тестировать на COVID-19 приезжих из "опасных стран": Украина - в списке

28 июля, 2020, 12:58

Германия ввела обязательное тестирование на COVID-19 приезжих из "опасных стран", среди которых и Украина

Об этом сообщает The Local .

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, Германия сделает обязательным тестирование на COVID-19 для приезжих с "рискованных регионов".

Так, в список "стран риска" немецкого института общественного здоровья Роберта Коха (RKI) сейчас входит 130 стран мира, среди которых и Украина.

Министр отметил, что тестирование будет обязательным и бесплатным. Его будут проводить в соответствии с законом о защите от инфекционных болезней.

Отмечается, что норма будет введена со следующей недели.

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