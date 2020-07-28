Футбольный клуб "Милан" представил новую форму

28 июля, 2020, 20:37

Итальянский "Милан" представил новую форму, в которой команда будет выступать в домашних матчах сезона 2020/21

Об этом сообщает официальный twitter "Милана".

Футболка выполнена в традиционных "красно-черных" цветах. На вертикальных полосах есть узор, вдохновленный полом Миланского собора.

В турнирной таблице Серии А "Милан" занимает шестое место и гарантировал себе участие в Лиге Европы. Команда Стефано Пиола продолжает борьбу с "Ромой" за пятую строчку.