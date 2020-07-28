Футбольный клуб "Милан" представил новую форму
28 июля, 2020, 20:37
Итальянский "Милан" представил новую форму, в которой команда будет выступать в домашних матчах сезона 2020/21
Об этом сообщает официальный twitter "Милана".
Футболка выполнена в традиционных "красно-черных" цветах. На вертикальных полосах есть узор, вдохновленный полом Миланского собора.
В турнирной таблице Серии А "Милан" занимает шестое место и гарантировал себе участие в Лиге Европы. Команда Стефано Пиола продолжает борьбу с "Ромой" за пятую строчку.
https://t.co/OJYNnYijUL #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/CNvfSCYCds- AC Milan (@acmilan) July 28, 2020
- 8 июля Златан Ибрагимович заявил, что если бы он выступал за "Милан" с начала сезона, то команда бы стала чемпионом Италии.
- 22 июля итальянский футбольный клуб "Милан" продлил контракт с главным тренером Стефано Пиола.
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