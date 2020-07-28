 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутбольный клуб "Милан" представил новую форму

Футбольный клуб "Милан" представил новую форму


фото: acmilan.com/en
Итальянский "Милан" представил новую форму, в которой команда будет выступать в домашних матчах сезона 2020/21

Об этом сообщает официальный twitter "Милана".

Футболка выполнена в традиционных "красно-черных" цветах. На вертикальных полосах есть узор, вдохновленный полом Миланского собора.

В турнирной таблице Серии А "Милан" занимает шестое место и гарантировал себе участие в Лиге Европы. Команда Стефано Пиола продолжает борьбу с "Ромой" за пятую строчку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать