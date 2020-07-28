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Espreso.tvОбществоДвое пьяных мужчин во Львове избили патрульных

Двое пьяных мужчин во Львове избили патрульных

Во Львове следователи открыли уголовное производство по факту насилия в отношении полицейских

Мужчинам, которые в нетрезвом состоянии нанесли повреждения правоохранителям, грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как рассказали в полиции, 27 июля около 17 часов экипаж Управление патрульной полиции Львовской области прибыл по вызову на улицу Кульпарковскую. Полицейских вызвали, чтобы те усмирили нетрезвых лиц, нарушавших общественный порядок, в частности агрессивно вели себя и ругались.

Впрочем нарушители спокойствия во время выяснения их личностей опирались правоохранителям и даже нанесли им телесные повреждения и повредили униформе. Поэтому мужчин - жителей Золочевского района и Львова в возрасте 46 и 48 лет - доставили в отделение полиции.

Теперь им придется отвечать за содеянное. Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает в качестве наказания ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

 

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