Дожди, грозы и жара: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 29 июля

28 июля, 2020, 20:46

29 июля на Западе, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях ожидаются дожди с грозами

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV .

"Завтра, 29 июля, к нам прорвется атмосферный фронт северного циклона Dana. Этот фронт обусловит грозовые дожди на западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях", - отметила синоптик.

Остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе.

По словам Натальи Диденко, жара пока остается в Украине.

В среду в течение дня ожидается +30...+35°C, в западных областях +26 ...+ 30°С.

В Киеве завтра местами дождь, гроза, большая вероятность осадков - во второй половине дня и вечером. В столице будет жарко, до +33°С.

В четверг жара ослабеет до +26...+ 27°С. А в пятницу, субботу и воскресенье в Киеве воздух даже будет сввежим, +22...+24°С.

Синоптик отметила, что начало августа не будет жарким.

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