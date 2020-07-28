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Espreso.tvЭкономикаЦена на биткоин за неделю подскочила почти на четверть - до $ 11 тыс., - СМИ

Цена на биткоин за неделю подскочила почти на четверть - до $ 11 тыс., - СМИ


фото: reuters
Цена на биткоин за неделю выросла с $ 9100 до $ 11 тыс. и, по прогнозам эксперта, может пересечь отметку $ 13 800

Об этом пишет Fortune.

"В понедельник цена биткоина выросла до $ 11 тыс. с около $ 9 тыс. неделю назад", - пишет издание.

При этом отмечается, что в течение последних трех месяцев цена биткоина колебалась в пределах $ 9100 - $ 10 тыс. и начала расти на фоне предоставления американским банкам разрешения на хранение криптовалюта клиентов. Также предполагается, что этот шаг может привести к новым инвестициям в криптовалюту из крупных фондов.

По информации издания, еще одним фактором роста биткоина называют чувство страха, неуверенности и общую нестабильность на глобальном рынке.

В то же время, по словам эксперта Fundstrat Global Advisors Роба Слеймера, в ближайшее время биткоин может пересечь отметку в $ 13800.

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