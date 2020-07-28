 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБывшего премьера Малайзии приговорили к 12 годам тюрьмы

Бывшего премьера Малайзии приговорили к 12 годам тюрьмы


фото: reuters
Бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о хищении государственных средств при участии фонда 1MDB

Его признали виновным по всем семи пунктам обвинения: в злоупотреблении властью, преступном злоупотреблении доверием и отмывании денег, пишет Reuters .

Суд приговорил бывшего премьера Малайзии к 12 годам лишения свободы за злоупотребление властью и 10 годам лишения свободы по каждому из шести обвинений в отмывании денег и злоупотреблении доверием.

Суд также обязал Разака выплатить штраф в размере 210 млн ринггитов ($49,4 млн) за злоупотребление властью.

Наджиб Разак не признал себя виновным и заявил о своем намерении обжаловать обвинительный приговор.

Скандал вокруг основанного Разаком государственного фонда 1MDB раскрыл глобальную мошенническую сеть и коррупцию в правительстве Малайзии.

Следствие установило, что Разак, который занимал пост премьера Малайзии с апреля 2009 по май 2018 года, вывел $4,5 млрд с 1MDB. Кроме того, в скандале замешан американский банк Goldman Sachs.

На днях Goldman Sachs согласился заплатить Малайзии $2,5 млрд за урегулирование уголовного дела.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать