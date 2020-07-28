Буславец заявила, что Минэнерго "категорически против" импорта электроэнергии из Беларуси и России

28 июля, 2020, 18:11

Кабмин планирует законодательно временно запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России до конца 2021 года

Об этом во время брифинга заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает пресс-служба Минэнерго.

И.о. министра отметила, что Министерство энергетики категорически против импорта электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство энергетики за увеличение экспорта электроэнергии по всем направлениям, в зависимости от конъюнктуры на рынке. Но мы отвергаем импорт электроэнергии в нашу страну. По нашим расчетам на этот и следующий годы мы не видим необходимости в импорте. Наших мощностей достаточно для обеспечения внутренних потребителей и экспортных поставок электроэнергии", - отметила Буславець.

Отмечается, что правительством поддержана инициатива Министерства и предложены изменения в законодательство, предусматривающие временный, до конца следующего года, запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси.

И.о. министра сообщила, что Украина выполняет планы синхронизации отечественной энергосистемы с европейской и даже предположение о возможном импорте электроэнергии из Беларуси и России ставит под угрозу выполнение указанных евроинтеграционных планов.

"Мы взяли курс на европейскую интеграцию. А именно - на полную техническую синхронизацию с европейскими энергетическими системами ENTSO-E. Синхронизация позволит интегрироваться в европейский рынок и иметь реальную конкуренцию. Для выполнения планов нам нужно в 2022 году в течение недели провести соответствующее тестирование, на время которого необходимо отключения от энергосистем России и Беларуси. Любые разговоры об импорте электроэнергии из этих государств являются препятствием для нашей дальнейшей полной технической синхронизации, ослабляют нашу генерацию и делают невозможным выполнение наших планов. А мы должны думать и работать стратегически", - заявила Буславец.

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