Американский чемпион назвал настоящего победителя боя Деревянченко - Головкин

28 июля, 2020, 15:51

Следующий соперник Сергея Деревянченко американец Джермалл Чарли заявил, что украинский боксер не заслужил победу над Геннадием Головкиным из Казахстана

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг), следующий поединок проведет против Деревянченко, украинец заслуживал победы над Головкиным.

"Деревянченко точно не победил Головкина, хотя выглядел хорошо и был к успеху намного ближе, чем думало большинство людей. Просто болельщики чаще видели бои Головкина и ожидали его победы. Сергей был близок, но не победил", - сказал Чарли.

Деревянченко в октябре 2019 года проиграл Головкину по очкам в бою за титул IBF (Международной боксерской федерации). Украинец неоднократно заявлял, что судьи в этом поединке "украли" у него победу.

14 июля сообщалось, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарли.

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