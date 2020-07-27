 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЖилье для военных: чиновники Нацгвардии с сообщниками "заработали" более 17 млн

Жилье для военных: чиновники Нацгвардии с сообщниками "заработали" более 17 млн

НАБУ и САП разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих Нацгвардии квартир, не пригодных для проживания

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Отмечается, что речь идет о: бенефициаре ООО; начальнике финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии; начальнике управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии; директоре ООО-победителя конкурса; адвокате, представителе директора ООО.

"К реализации преступления они также привлекли заместителя начальника управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии. Однако, как выяснило следствие, в состав группы это лицо не входило", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, госбюджетом Украины на 2017 год предусматривалось направление более 85,94 млн грн на приобретение жилья для военнослужащих НГУ.

"Узнав об этом, у бенефициарного владельца ряда юридических лиц возник преступный замысел по завладению средствами Нацгвардии. В его реализации он привлек должностных лиц НГУ (членов конкурсной комиссии по приобретению жилья для военнослужащих) и подконтрольные ему коммерческие компании", - уточняется в сообщении.

В НАБУ отметили, что, действуя в рамках преступной группы, эти лица во время процедуры закупки жилья определили необходимость закупки максимального количества квартир на территории Киевщины, где находились квартиры ООО, и после этого участники группы обеспечили участие ООО в конкурсе по приобретению жилья, создав ложное представление членов конкурсной комиссии, не привлеченных к совершению преступления, о соответствии заявленных квартир условиям конкурса.

"Так, в документах отмечалось, что квартиры якобы готовы к заселению семей военнослужащих, однако на самом деле инженерные коммуникации по снабжению коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично. Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что после победы в конкурсе НГУ заключила договоры о приобретении квартир, вопреки тому, что жилье не соответствовало требованиям, о чем участникам группы было достоверно известно.

На основании договоров и актов приема-передачи квартир в 2017 году на счет ООО НГУ перечислило более 17,3 млн грн бюджетных средств: эта сумма, согласно выводам экспертиз, составляет размер причиненного госбюджету ущерба.

"На тот момент следственные органы определили роли только части участников схемы. Детективы НАБУ и САП, собрав дополнительные доказательства, расширили круг участников, установив, что преступление совершено группой, организатором которой является владелец частных компаний. В состав этой группы также вошел начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии ", - сообщили в НАБУ.

Уточняется, что 20-21 июля 2020 г. этим двум лицам сообщено подозрение, но, поскольку их местонахождение не установлено, о статусе подозреваемых извещены в порядке ст.135, ст. 278 УПК Украины, а 24 июля 2020 они объявлены в розыск.

Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство.

"Остальным участникам схемы в течение 21-23 июля 2020 г. сообщено об изменении подозрений в связи с тем, что они действовали организованной группой. 24 июля 2020 г. им сообщили о завершении расследования и открыли материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в ВАКС", - проинформировали в пресс-службе НАБУ.

Действия участников группы квалифицированно следующим образом:

- бенефициар ряда частных компаний, организатора схемы - ч.5 ст.191 ч.2 ст.28 - ч.2 ст.366 УК; ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")

- начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ НГУ - ч.5 ст.191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.2 ст.28 - ч.2 ст.366 ( "служебный подлог") УК;

- начальник управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ НГУ - ч.5 ст.191, ч.2 ст. 28 - ч.2 ст.366 УК;

- директор ООО-победителя конкурса - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 - ч.2 ст.366 УК;

- адвокат, представитель директора ООО - ч.2 ст.28 - ч. 2 ст. 366, ч.5 ст.191 УК;

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать