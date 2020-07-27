Жилье для военных: чиновники Нацгвардии с сообщниками "заработали" более 17 млн

27 июля, 2020, 20:54

НАБУ и САП разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих Нацгвардии квартир, не пригодных для проживания

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Отмечается, что речь идет о: бенефициаре ООО; начальнике финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии; начальнике управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии; директоре ООО-победителя конкурса; адвокате, представителе директора ООО.

"К реализации преступления они также привлекли заместителя начальника управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии. Однако, как выяснило следствие, в состав группы это лицо не входило", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, госбюджетом Украины на 2017 год предусматривалось направление более 85,94 млн грн на приобретение жилья для военнослужащих НГУ.

"Узнав об этом, у бенефициарного владельца ряда юридических лиц возник преступный замысел по завладению средствами Нацгвардии. В его реализации он привлек должностных лиц НГУ (членов конкурсной комиссии по приобретению жилья для военнослужащих) и подконтрольные ему коммерческие компании", - уточняется в сообщении.

В НАБУ отметили, что, действуя в рамках преступной группы, эти лица во время процедуры закупки жилья определили необходимость закупки максимального количества квартир на территории Киевщины, где находились квартиры ООО, и после этого участники группы обеспечили участие ООО в конкурсе по приобретению жилья, создав ложное представление членов конкурсной комиссии, не привлеченных к совершению преступления, о соответствии заявленных квартир условиям конкурса.

"Так, в документах отмечалось, что квартиры якобы готовы к заселению семей военнослужащих, однако на самом деле инженерные коммуникации по снабжению коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично. Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что после победы в конкурсе НГУ заключила договоры о приобретении квартир, вопреки тому, что жилье не соответствовало требованиям, о чем участникам группы было достоверно известно.

На основании договоров и актов приема-передачи квартир в 2017 году на счет ООО НГУ перечислило более 17,3 млн грн бюджетных средств: эта сумма, согласно выводам экспертиз, составляет размер причиненного госбюджету ущерба.

"На тот момент следственные органы определили роли только части участников схемы. Детективы НАБУ и САП, собрав дополнительные доказательства, расширили круг участников, установив, что преступление совершено группой, организатором которой является владелец частных компаний. В состав этой группы также вошел начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии ", - сообщили в НАБУ.

Уточняется, что 20-21 июля 2020 г. этим двум лицам сообщено подозрение, но, поскольку их местонахождение не установлено, о статусе подозреваемых извещены в порядке ст.135, ст. 278 УПК Украины, а 24 июля 2020 они объявлены в розыск.

Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство.

"Остальным участникам схемы в течение 21-23 июля 2020 г. сообщено об изменении подозрений в связи с тем, что они действовали организованной группой. 24 июля 2020 г. им сообщили о завершении расследования и открыли материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в ВАКС", - проинформировали в пресс-службе НАБУ.

Действия участников группы квалифицированно следующим образом:

- бенефициар ряда частных компаний, организатора схемы - ч.5 ст.191 ч.2 ст.28 - ч.2 ст.366 УК; ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")

- начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ НГУ - ч.5 ст.191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.2 ст.28 - ч.2 ст.366 ( "служебный подлог") УК;

- начальник управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ НГУ - ч.5 ст.191, ч.2 ст. 28 - ч.2 ст.366 УК;

- директор ООО-победителя конкурса - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 - ч.2 ст.366 УК;

- адвокат, представитель директора ООО - ч.2 ст.28 - ч. 2 ст. 366, ч.5 ст.191 УК;