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Espreso.tvОбществоЗатонувший танкер Delfi: турецкая компания предлагает разрезать судно и достать его частями

Затонувший танкер Delfi: турецкая компания предлагает разрезать судно и достать его частями


фото: dumskaya
Подъем танкера Delfi с черноморского дна вблизи пляжа Одессы состоится не раньше сентября, эксперты совещаются, как это сделать, а турецкая компания предлагает разрезать танкер и достать его частями

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на брифинг главы Одесской областной госадминистрации Максима Куцого и главы Администрации морских портов Александра Голодницкого

Куцый объяснил, что областная комиссия по чрезвычайным ситуациям определила аварии танкера статус чрезвычайной ситуации местного значения, а значит, будет задействована укороченная процедура определения подрядчика убирания судна без бюрократических проволочек.

Голодницкий поблагодарил компании BLAST и P & O за предоставление буксиров и отметил, что их вины в неудачных попытках подъема затонувшего танкера нет.

Чиновники отмечают, что подъем произойдет не раньше начала сентября.

Голодницкий предположил, что раскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 23-24 августа, подписание контрактов - в конце августа, а начало работ - не раньше сентября.

Глава Администрации морпортов вел переговоры с владельцем судна Олегом Ковтуновым, но конкретных договоренностей нет.

"Считаю, что судовладелец намерен продолжать попытки подъема, и считаю, что он вынужден будет остановиться", - отметил Голодницкий.

Пока в АМПУ проходит совещание экспертов, которые решают, как судно можно убрать с пляжа.

Между тем, поступило предложение от одной из турецких компаний по плану работ. Согласно этому плану, Delfi разрежут на две части и уберут сначала носовую, а затем и кормовую часть судна.

Стоимость работ - от миллиона долларов плюс дополнительные расходы, сказал Голодницкий.

Ни Куцый, ни Голодницкий не смогли ответить на вопрос, как владелец судна компенсирует государству затраты.

Формальным владельцем танкера сейчас является британская компания MISTER DRAKE PC. Ее юридический адрес: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17.

Настоящим владельцем танкера Delfi является бывший депутат Николаевского областного совета от "Партии регионов" Олег Ковтунов (он основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, некоторые торгуют нефтепродуктами).

  • Напомним, компания-судовладелец танкера Delfi назвала причину провала операции по подъему судна.

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