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Espreso.tvОбществоЗа растрату более 300 тыс. грн из бюджета: прокуроры сообщили о подозрении подполковнику ВСУ

За растрату более 300 тыс. грн из бюджета: прокуроры сообщили о подозрении подполковнику ВСУ

Начальнику одного из квартирно-эксплуатационных отделов ВСУ сообщили о подозрении по факту растраты бюджетных средств на теплоснабжении военкомата

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины и Офиса Генпрокурора, при оперативном сопровождении СБУ сообщено о подозрении начальнику одного из квартирно-эксплуатационных отделов Вооруженных Сил Украины по факту растраты бюджетных средств на теплоснабжении военкомата (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подполковник оформил с местной компанией договор о предоставлении коммунальных услуг для военкомата, согласно которому предприятие должно было поставлять тепло в здание военного объекта в отопительный период. Однако в помещении не было счетчика. Чиновник завысил объемы полученных услуг, подписал поддельные акты и оплатил завышено эти услуги из бюджетных средств.

Правоохранители посчитали, что потери государства превышают 300 тыс грн.

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