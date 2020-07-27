Из-за нарушения карантина в Украине закрыли 37 ночных клубов, - ОПУ

27 июля, 2020, 15:47

На сегодня в Украине закрыли 37 ночных клубов из-за нарушения карантинных норм

Об этом шла речь во время традиционного совещания президента Владимира Зеленского с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ОПГ.

В Министерстве внутренних дел заявили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетители. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все хотим возвращения к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем только преодолев коронавирусную инфекцию", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Кабмин продолжил адаптивный карантин в Украине до 31 августа.

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