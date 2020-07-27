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Espreso.tvСпортЯ не раз хотел побить судью, - Маркевич

Я не раз хотел побить судью, - Маркевич


фото: Getty Images
Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич признался, что не раз хотел побить футбольного арбитра

Об этом сообщает "Профутбол".

Маркевич прокомментировал избиение почетным президентом "Агробизнеса" Олегом Собуцким арбитра Юрия Иванова после матча с "Минаем" (0: 2).

"Не удержался. Наверное, что-то было, раз судья был избит. Но я не знаю, что там произошло. Об этом может рассказать только рефери и инспектор матча. За 32 года карьеры я не раз хотел побить судью, как и любой другой тренер. Но Собуцкому нужно было держать себя в руках", - сказал Маркевич.

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