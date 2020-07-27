Я не раз хотел побить судью, - Маркевич
27 июля, 2020, 15:23
Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич признался, что не раз хотел побить футбольного арбитра
Об этом сообщает "Профутбол".
Маркевич прокомментировал избиение почетным президентом "Агробизнеса" Олегом Собуцким арбитра Юрия Иванова после матча с "Минаем" (0: 2).
"Не удержался. Наверное, что-то было, раз судья был избит. Но я не знаю, что там произошло. Об этом может рассказать только рефери и инспектор матча. За 32 года карьеры я не раз хотел побить судью, как и любой другой тренер. Но Собуцкому нужно было держать себя в руках", - сказал Маркевич.
- 16 июля стало известно, что неизвестные атаковали судью прямо на стадионе в служебной комнате.
- 23 июля почетный президент "Агробизнес" Олег Собуцкий получил пожизненную дисквалификацию от любой футбольной деятельности.
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